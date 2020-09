Chelsea anuncia contratação de Kai Havertz

O Chelsea anunciou a contratação do internacional alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, a troco de um valor de 75 milhões de euros, de acordo com a imprensa britânica.

O extremo de 21 anos era uma das figuras do Leverkusen, onde jogava na equipa principal desde 2016/17. Na última temporada, apontou 18 golos em 45 jogos, dois deles contra o FC Porto, nos 16 avos de final da Liga Europa.

Havertz é o sétimo reforço de verão para o Chelsea, que já anunciou a contratação de Timo Werner, Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavie Mbuyamba. Como parte do negócio, Sarr será cedido ao Leverkusen por uma época.

"Estou muito feliz e orgulhoso por estar aqui, é um sonho jogar num clube como o Chelsea e mal posso esperar por conhecer o treinador e os jogadores", disse, aos meios do clube. Havertz assinou contrato válido por cinco épocas.