APOEL perto de assegurar Artur Jorge

O APOEL está muito perto de assegurar a contratação do defesa Artur Jorge, proveniente do Vitória de Setúbal, sabe Bola Branca.

O central de 26 anos representou o emblema sadino nas duas últimas épocas e será reforço da equipa de Nicósia, naquela que será a sua segunda experiência no estrangeiro, para além do Steaua de Bucareste, em 2017/18.

Formado no Braga, Artur Jorge conta ainda com passagens pelo Vilaverdense e Freamunde, por empréstimo. Desvinculou-se do clube minhoto em 2018, quando reforçou o Vitória de Setúbal. Na última época, somou um golo em 34 jogos disputados.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal garantiu a manutenção na I Liga, mas foi despromovido ao Campeonato Portugal pela Liga de Clubes, por incumprimento de critérios financeiros, assim como o Desportivo das Aves.

Artur Jorge já se despediu do clube sadino, através das redes sociais, na noite de quinta-feira.

"Hoje, Vitória, as minhas palavras são somente para ti. Para ti, Vitória, que me deste a mão quando poucos acreditavam em mim. Para ti, Vitória, que viste em mim capacidade para ser melhor, que me deste liberdade para escrever a minha história e que me fizeste ser Vitória sem que eu sequer me apercebesse. Juntos vivemos momentos inesquecíveis", disse.

O defesa-central será a segunda contratação do APOEL em Portugal neste mercado de transferências, depois de ter garantido o guarda-redes Miguel Silva do Vitória de Guimarães.