Agente de Messi diz que cláusula de rescisão de 700 milhões "não é aplicável"

O empresário de Lionel Messi defende que a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros prevista no contrato com o Barcelona não é aplicável.

Em missiva enviada ao presidente da La Liga, Javier Tebas, Jorge Messi sublinha que "é óbvio que a indemnização de 700 milhões de euros prevista na cláusula prévia não é, em absoluto, aplicável".

No final de agosto, Messi comunicou ao Barcelona a intenção de acionar uma suposta cláusula prevista no contrato que lhe permitia rescindir a custo zero. Contudo, a Liga espanhola esclareceu, dias depois, que o internacional argentino só poderia deixar o clube pela via negocial ou pagando os 700 milhões de euros da cláusula de rescisão. Posição apoiada pelo Barcelona, que se recusa a negociar por Messi.

O agente de Messi discorda dessa interpretação: "Desconhecemos que contrato é que analisaram, e quais são as bases sobre as quais concluem que o mesmo contaria com uma 'cláusula de rescisão' aplicável no caso de que o jogador decidisse instar a extinção unilateral do mesmo, com efeito a partir da finalização da temporada desportiva 2019/20."

