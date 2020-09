Telecomunicações, hotelaria e restauração são as áreas com mais insolvências

As insolvências de empresas em Portugal aumentaram 64,5% em agosto face ao período homólogo, acumulando uma subida de 10,6% em 2020, divulgou a Iberinform.

“Há um aumento de 64,5% nas insolvências em agosto, com 199 empresas insolventes, mais 78 que no período homólogo de 2019. No acumulado do ano, o aumento é de 10,6%, com um total de 3.342 insolvências, mais 319 que no mesmo período do ano passado”, refere a filial da Crédito y Caución em comunicado.

Os distritos do Porto e de Lisboa destacam-se com o maior número de insolvências - 836 e 697, respetivamente – o que representa uma subida de 13,1% em Lisboa e de 9,3% no Porto até agosto, face ao ano anterior.

Os crescimentos homólogos mais significativos verificaram-se, contudo, em Angra do Heroísmo (+50%), Castelo Branco (+50%), Faro (+43,2%), Viana do Castelo (+39,5%), Évora (+29,6%), Beja (+29,4%), Ponta Delgada (+27,8%), Madeira (+25,4%) e Santarém (+14,7%).

Em sentido inverso, registaram-se menos insolvências nos distritos da Guarda (-25%), Vila Real (-20%), Coimbra (-19,8%) e Viseu (-1,4%), mantendo a Horta um valor idêntico a 2019: quatro insolvências.

Por setores, os dados apontam a construção e obras públicas como a única atividade que regista uma diminuição (de 4,4%) no número de empresas insolventes face a 2019.

Já os maiores aumentos encontram-se nas áreas de telecomunicações (+66,7%), hotelaria e restauração (+29,2%), outros serviços (+20,5%), eletricidade, gás, água (+16,7%), comércio por grosso (+15,7%) e comércio de veículos (+12,5%).

No que se refere à criação de novas empresas, apresentou em agosto uma quebra homóloga de 10,2%, diminuindo de 2.920 em agosto de 2019 para 2.621 no mesmo mês de 2020 (menos 299 novas constituições), sendo que em termos acumulados o decréscimo foi de 29,9% (de 34.424 para 24.113 novas empresas).