Sub-21. Portugal vence o Chipre com dois golos de Diogo Leite

A seleção portuguesa sub-21 venceu, esta sexta-feira, por 4-0, em casa do Chipre, em jogo a contar para a qualificação para o Europeu 2021.

Diogo Leite, defesa-central do FC Porto e capitão de equipa, foi a figura da vitória, com dois golos apontados: o primeiro, aos sete minutos, com um grande remate colocado de fora da área, e o segundo, aos 27 minutos, de cabeça, assistido por Nuno Mendes, que se estreou pelos sub-21.

No segundo tempo, o lateral do Sporting voltou a somar mais uma assistência, com Jota a assinar o golo, aos 53 minutos. João Mário fechou o resultado final, aos 85, assistido por Dany Mota.

Rui Jorge alinhou de início com Diogo Costa, Tomás Tavares, Tiago Djaló, Diogo Leite, Nuno Mendes, Florentino, Vítor Ferreira, Gedson Fernandes, Jota, Pedro Neto e Dany Mota.

Portugal consolidou o segundo lugar na fase de qualificação, com 12 pontos, atrás da Holanda, que lidera com 15.