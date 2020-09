Sem Modric e Rakitic, Dalic espera ver "o futuro da seleção croata" em campo

Zlatko Dalic, selecionador croata, lamenta as ausências de Ivan Rakitic e Luka Modric, figuras da seleção, mas acredita que é a altura certa para os novos jogadores assumirem um papel de destaque.

"Não vamos ter dois dos nossos grandes jogadores, tenho pena porque vamos sentir muito a falta deles, mas vamos dar oportunidade a outros, que são o futuro da Croácia. Num futuro próximo, serão eles os protagonistas, é a altura de se chegarem à frente", disse, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão.

Para além de Rakitic e Modric, do lado de Portugal Cristiano Ronaldo é ausência provável. Dalic acredita que as ausências têm consequências negativas para a partida. "Fazem falta, o Ronaldo é um dos melhores do mundo. Temos pena, porque são jogos importantes e grandes".

O selecionador espera um jogo difícil contra o campeão europeu em título e detentor da Liga das Nações, e destaca o mau momento físico dos seus jogadores.

"Espero um jogo bastante difícil, num momento complicado devido ao que se passa no mundo. Alguns jogadores não estão na melhor forma física e tenho pena. Espero um jogo muito bom, mas é difícil porque jogamos fora contra os vencedores do Europeu e da Liga das Nações", disse.

Portugal-Croácia tem apito inicial marcado para este sábado, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.