Público, falta de ritmo, Ronaldo? Fernando Santos quer bater Croácia sem "desculpas"

"Esta equipa é muito ambiciosa e quer ganhar sempre. Não há desculpas, mas também não podemos esperar que as coisas sejam tão boas como desejamos. Queremos ganhar, os jogadores têm um espírito fantástico, adoram cá estar. Acredito com mais ou menos dificuldade, perante uma grande Croácia, vamos conseguir vencer", salientou o selecionador nacional, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Portugal recebe a Croácia, no sábado, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações, com alguns condicionalismos: a ausência de adeptos, que "afeta sempre"; a falta de ritmo - "alguns jogadores nem pré-época estão ainda a fazer", aponta; e a eventual ausência do capitão , devido a uma infeção num pé. Contudo, Fernando Santos sublinha que "não há desculpas" para não vencer.

Fernando Santos admite rodar jogadores

A seleção nacional recebe a Croácia no sábado e, três dias depois, visita a Suécia, numa altura da época em que "nenhuma seleção tem os seus jogadores no momento máximo de forma no aspeto físico".

Fernando Santos assume que, provavelmente, terá de rodar a equipa entre jogos: "Vamos ter de gerir bem estes dois jogos. Mas não se tomam decisões antes. Foi importante que mantivessem as cinco substituições. Muitos jogadores ainda não estão aptos para jogar 90 minutos."

