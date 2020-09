"Fome de vencer" fará diferença frente à Croácia

"A equipa está com bom espírito. Pretendemos entrar da melhor maneira esta competição e a melhor maneira é ganhar. Queremos ganhar sempre. Temos a sorte de ter jogadores de muita qualidade, mas mais importante é termos a fome de querer ganhar. A fome de querer ganhar vai fazer a diferença", reforça o jogador do FC Porto, em conferência de imprensa.

Pepe define a "fome de vencer" como fator que vai fazer pender o jogo para Portugal, frente à Croácia. O central entende que a mentalidade com que a equipa se vai apresentar irá compensar as limitações físicas dos jogadores, que estão, praticamente todos, ainda em fase de pré-época.

Portugal inicia a defesa do título da Liga das Nações, este sábado, frente à Croácia, no Estádio do Dragão. É o primeiro jogo da seleção nacional na fase de grupos da competição. Está agendado para este sábado, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Depois de receber a Croácia, Portugal desloca-se a Solna na terça-feira para defrontar a Suécia.