Fernando Santos admite que Cristiano Ronaldo falhe Croácia

Fernando Santos tem "muitas dúvidas" que Cristiano Ronaldo fique disponível a tempo do jogo frente à Croácia, no sábado, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

O capitão da seleção tem uma infeção num dedo do pé direito e está a realizar tratamento com antibiótico. O caso é avaliado diariamente. Em conferência de imprensa, Fernando Santos explicou melhor a situação.



"Na quarta-feira de manhã, o Cristiano apareceu com alguma dor num pé e entendemos que era melhor fazer ginásio. Depois do almoço, percebemos o que era. De repente, um dos dedos de um pé começou a ficar muito encarnado e quente e percebemos que não tinha a ver com uma lesão, mas que era uma infeção que tinha apanhado. Foi logo atacado com antibióticos e agora é um processo normal, o antibiótico é que vai resolver o problema. Está melhor desde que começou a tomar antibiótico. Tem tido uma evolução muito boa, mas tenho muitas dúvidas que amanhã esteja a 100%", esclareceu, esta sexta-feira.