Rui Costa esclarece atraso com Darwin Nuñez. "Exames médicos e burocracias"

"Quero esclarece de forma aberta e coerente que a única coisa que atrasou foram os exames médicos do Darwin e algumas burocracias que ficaram por esclarecer com o Almería. Foi só isto, até porque é uma transferência de grande envergadura, que obriga a muita burocracia. Foi somente isto, nada teve a ver com os agentes do jogador", disse.

Darwin e Cavani foram processos distintos

Questionado sobre a possibilidade de Darwin Nuñez ser uma segunda opção depois da contratação falhada de Edinson Cavani, Rui Costa diz que as duas transferências nunca estiveram ligadas uma à outra.

"Vamos separar as águas. Somos ambiciosos, aparecendo uma janela para contratar Cavani, claro que nós temos o que foi possível. Fomos ambiciosos e tentamos até à última possibilidade. Mas Darwin nada tem a ver com Cavani. Percebo a ligação, até porque são do mesmo país, mas o Darwin sempre esteve nas nossas preferências", admite.

O administrador da SAD do clube da Luz espera que o ponta-de-lança se abstraia do valor que custou, 24 milhões, que o tornam no jogador mais caro do futebol português.

"Espero que não jogue com esse letreiro na cabeça, com o rótulo de ser o jogador mais caro da história do Benfica. O Pizzi já o foi e é um dos melhores do campeonato, o Carlos Vinícius e Jiménez a mesma coisa. Agora passa a ser o Darwin e qualquer dia será outro. Espero que se abstraia disso, assim como os adeptos", diz.

Envolvimento de Paulo Gonçalves esclarecido

Rui Costa esclareceu ainda o envolvimento de Paulo Gonçalves no negócio de Darwin Nuñez. O antigo assessor jurídico da SAD do Benfica é o principal arguido do caso E-Toupeira e abandonou a SAD encarnada em setembro de 2019.

"Tenho muito respeito por ele. O Paulo apareceu no negócio como advogado dos empresários do jogador, não foi nosso intermediário, foi advogado dos agentes do Darwin", termina.