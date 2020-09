Oficial. Benfica contrata Darwin Nuñez por 24 milhões de euros

O Benfica anunciou, em comunicado enviado à CMVM, a contratação do avançado Darwin Nuñez, ao Almería, da segunda divisão espanhola.

A transferência ficou fechada por 24 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história do futebol português, sendo que o Almería reserva 20% de uma mais-valia futura obtida pelo jogador.

Darwin Nuñez assina contrato válido por cinco épocas, até 2025 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

O ponta-de-lança uruguaio chegou a Lisboa na quarta-feira e tinha apresentação marcado para quinta-feira ao final da tarde, que foi adiada devido a problemas no acordo para a transferência.

O jogador não foi oficializado na quinta-feira, por uma divergência entre os clubes, relativamente ao pagamento devido ao Peñarol pela mais valia obtida na venda do atleta. Os uruguaios têm direito a 20% do lucro obtido no negócio e exigem que o Almería salde a dívida de imediato.