Oficial. Benfica contrata Darwin Nuñez por 24 milhões de euros

O Benfica anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação do avançado Darwin Nuñez, ao Almería, da segunda divisão espanhola.

A transferência ficou fechada por 24 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história do futebol português, sendo que o Almería reserva 20% de uma mais-valia futura obtida pelo jogador.

Darwin Nuñez assina contrato válido por cinco épocas, até 2025 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, a mesma que blindou Everton Cebolinha.

O ponta-de-lança uruguaio chegou a Lisboa na quarta-feira e tinha apresentação marcado para quinta-feira ao final da tarde, que foi adiada devido a problemas no acordo para a transferência.

O jogador não foi oficializado na quinta-feira, por uma divergência entre os clubes, relativamente ao pagamento devido ao Peñarol pela mais valia obtida na venda do atleta. Os uruguaios têm direito a 20% do lucro obtido no negócio e exigem que o Almería salde a dívida de imediato.



O problema para os espanhóis é que o Benfica acordou pagar a primeira tranche do valor total até agosto de 2021, não estando, por isso, obrigado a liquidar qualquer valor nesta altura. O processo "encravou", precisamente, neste ponto.

Os clubes voltaram à mesa de negociações, com os espanhóis a reclamarem pagamento, por parte do Benfica, dos custos associados a uma operação financeira que lhes dará liquidez. O Benfica não antecipa o pagamento de Darwin, mas irá suportar os custos associados ao empréstimo a que o Almería vai recorrer.

Nuñez cumpriu a primeira época no futebol europeu, pelo clube que disputa a segunda divisão espanhola. O Almería falhou o acesso à primeira liga, depois de perder nas meias-finais do "play-off" de promoção.

Uma vez internacional pelo Uruguai, com um golo marcado na estreia, o ponta de lança, de 21 anos, marcou 16 golos, em 32 jogos. Esta época foi treinado por três portugueses: Pedro Emanuel, Mário Silva e José Gomes, atual técnico do Almería. No seu país, Nuñez jogou pelo Peñarol.

[Atualizado às 19h30]