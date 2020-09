Henrique Chaves, antigo vice-presidente da Assembleia Geral do clube da Luz, considera que Luís Filipe Vieira "está a transformar-se no Pinto da Costa do Benfica".

"Essa constatação faz-me frémitos na minha espinha de benfiquista. Não aceito", escreve Henrique Chaves, numa declaração de apoio à candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica, a propósito do alegado regresso de Paulo Gonçalves, arguido do processo "e-Toupeira", à esfera de negócios da SAD encarnada e de Vieira.

Em causa está a suposta apresentação de Gonçalves como representante dos empresários de Darwin Nuñez, iminente reforço do Benfica.

O próprio João Noronha Lopes reagiu à notícia com desagrado, recordando que passaram dois anos desde que Paulo Gonçalves deixou o cargo de assessor jurídico da SAD do Benfica para preparar a sua defesa.

"Mandaria o bom senso - e um mínimo de responsabilidade institucional - que os implicados neste caso optassem por conservar alguma distância nos cargos que desempenham. É por isso espantoso que os negócios do Benfica se continuem a cruzar com os de Paulo Gonçalves, quase sempre em circunstâncias que o comum dos benfiquistas é incapaz de compreender. No mínimo, é uma coincidência preocupante, e continua a causar danos reputacionais", acusou o candidato.

Henrique Chaves pede que o presidente do Benfica, atual ou futuro, seja "transparente" e "democrático na informação e no contacto com os sócios". Algo que considera que Luís Filipe Vieira não tem sido.