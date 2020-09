Já há acordo entre Benfica e Almería por Darwin Nuñez

Benfica e Almería já chegaram a acordo para fechar, em definitivo, a transferência de Darwin Nuñez. Ao que a Renascença apurou, os encarnados assumem os custos de uma operação financeira que permitirá ao Almería encaixar, de imediato, 10 milhões de euros, correspondentes a duas tranches de 5 milhões da transferência do ponta de lança para a Luz.

O jogador não foi oficializado na quinta-feira, por uma divergência entre os clubes, relativamente ao pagamento devido ao Peñarol pela mais valia obtida na venda do atleta. Os uruguaios têm direito a 20% do lucro obtido no negócio e exigem que o Almería salde a dívida de imediato.



O problema para os espanhóis é que o Benfica acordou pagar a primeira tranche do valor total até agosto de 2021, não estando, por isso, obrigado a liquidar qualquer valor nesta altura. O processo "encravou", precisamente, neste ponto.

Os clubes voltaram à mesa de negociações, com os espanhóis a reclamarem pagamento, por parte do Benfica, dos custos associados a uma operação financeira que lhes dará liquidez. O Benfica não antecipa o pagamento de Darwin, mas irá suportar os custos associados ao empréstimo a que o Almería vai recorrer.

Esse valor acrescerá aos 24 milhões de euros acordados entre os dois clubes para selar a transferência do ponta de lança. Darwin Nuñez, uruguaio de 21 anos, é a contratação mais cara do futebol português.

