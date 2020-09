Darwin Nuñez assume a responsabilidade de ser a transferência mais cara do Benfica

Darwin Nuñez, novo jogador do Benfica, mostrou-se muito satisfeito por assinar pelas águias e não sente o peso de ser o jogador mais caro da história do clube e do futebol português.

"É um orgulho para mim, tenho vindo a trabalhar com humildade, com os pés na terra e isso [valor da transferência] não é um peso para mim, é uma responsabilidade", disse.

O uruguaio que custou 24 milhões de euros diz que "os golos chegarão", quando confrontado com o peso do valor da transferência e diz estar muito satisfeito por assinar pelas águias.

"Sinto-me muito contente, muito feliz pelo momento que estou a viver. Tenho muita vontade de vestir a camisola do Benfica e começar a treinar com os meus companheiros", continua.

Nuñez admite que teve propostas de vários clubes europeus, mas destaca a dimensão do Benfica como a razão para a escolha do clube.

"O Benfica é um grande clube da Europa. Tive muitas ofertas, mas quando me falaram do Benfica, era para onde qureria vir. É a primeira vez que vou jogar numa primeira divisão na Europa e vou dar o máximo", promete.

Darwin queria partilhar balneário com Cavani

Sobre o compatriota e colega na seleção uruguaia, Cavani, o novo jogador do Benfica não esconde que gostaria que o ex-PSG estivesse a seu lado na Luz.

"Gostava que o Cavani estivesse aqui, seria um jogador importante, mas não conseguiram. Estou aqui eu para ajudar e dar o meu máximo", diz.

Nuñez ainda não falou com Jorge Jesus, um treinador que reconhece pela história construída no Flamengo: "Tem história no Flamengo e já me falaram dele. Não o conheço muito, mas vou aprender e escutá-lo".

A transferência ficou fechada por 24 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história do futebol português, sendo que o Almería reserva 20% de uma mais-valia futura obtida pelo jogador.

Darwin Nuñez assina contrato válido por cinco épocas, até 2025 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.