Sevilha assume interesse em Acuña, mas desmente acordo iminente com o Sporting

O Sevilha está interessado em Marcos Acuña, mas não está perto de fechar acordo com o Sporting. O diretor desportivo do clube espanhol falou, esta quinta-feira, sobre vários nomes que têm sido apontados ao Sevilha, e não teve problemas em assumir que Acuña "é um jogador que o clube acompanha muito nos últimos anos".

No mesmo registo, Monchi sublinha que "nada está decidido" e desmente que a sua contratação esteja praticamente fechada, acrescentando que o argentino não está sozinho na sua lista de compras.

"Não nos vamos precipitar. Temos vários nomes em cima da mesa e o Acuña é um deles, mas a sua contratação não está iminente. Vamos fechar a contratação de um lateral-esquerdo, quando tivermos um acordo desportivo e económico", define, sem se referir a valores.

Acuña não foi integrado no plantel do Sporting e está a trabalhar à margem do grupo, a aguardar uma definição sobre o seu futuro. Frederico Varandas pretende encaixar 15 milhões de euros com a transferência do jogador.

Monchi reforça que está "a trabalhar outras alternativas", sendo certo que o clube tem de contratar um jogador para a posição, depois da saíde de Reguilón, que regressou ao Real Madrid, após uma época de cedência ao Sevilha.

Lopetegui conta, apenas, com Escudero para lateral-esquerdo. Acuña é uma hipótese, mas, por exemplo, assinala Monchi, Reguilón, caso o Real estiver disposto a cedê-lo, novamente, "será sempre uma opção".