​Os novos tempos

À nossa frente passámos a ter pela um longo caminho a percorrer sem que seja possível imaginar, com lógica e alguma segurança, quais os desenvolvimentos que vão seguir-se, nem a curto ou, ainda menos, a longo prazo.



E não se trata apenas de olhar para o que se passa com o futebol português. É que, de repente, as nossas vidas sofreram uma alteração de rumo que não vai ser fácil reverter, e as carregam de preocupações sobretudo pelas consequências que irão sofrer as futuras gerações.

No futebol vivem-se tempos difíceis. E não basta olhar apenas para o que se passa entre nós. Por esse mundo fora pairam no ar incertezas difíceis de esclarecer nos tempos que se seguirão.

A pandemia que vivemos e cujo termo é impossível prever, causou perturbações de tal ordem que estamos todos sem saber como vai ser possível encontrar soluções para os muitos problemas que nos entraram porta dentro.

De repente, a situação económica das instituições degradou-se e de tal modo que nem os mais esclarecidos e experientes têm à mão remédio para os males que as atingiram. As fontes de financiamento entraram em dificuldades, se não mesmo em rutura e, sem dinheiro, não há combustível para fazer rodar as máquinas.

Entre nós, é fácil identificar as maiores vítimas de uma situação inesperada e indesejada, que está a fazer ruir projetos aos quais dificilmente será possível retornar à sua fórmula original.

Não podem, por isso, os adeptos esperar milagres nem tempos diferentes no espaço que se seguirá.

Também eles, ou sobretudo eles, vão ser obrigados a olhar para o futebol de forma diferente.

Poderá não ser uma aprendizagem fácil, mas a inesperada situação tornou-a inevitavelmente obrigatória.