"Fátima: Histórias de Santidade" é o tema dos próximos "Encontros na Basílica"

Depois de suspensas temporariamente por causa da pandemia da Covid-19, estas conferências foram retomadas no passado mês de Julho "com todas as medidas de contingência e prevenção", refere um comunicado do Santuário de Fátima.

Assim, a próxima conferência terá como tema "Fátima: Histórias de Santidade". Será proferida por Marco Daniel Duarte, o Diretor do Museu do Santuário de Fátima e ainda Diretor do Departamento de Estudos. Está marcada para este domingo que vem, 6 de Setembro, às 15h30.

É o "IV Encontro na Basílica" deste Ano Pastoral, em que o Santuário tem como tema "Dar Graças por Viver em Deus".

Sobre este encontro de domingo, o orador Marco Daniel Duarte diz que a "biografia faz parte integrante da grande história de Fátima, sobretudo a história de cada ser humano que, a partir de Fátima, sente a sua vida ainda mais iluminada pelo círio da Páscoa de Cristo".

O historiador declarou ainda que "estas biografias são tantas, como tantos são os peregrinos que neste lugar encontram motivo para uma experiência de convívio com Deus e com os irmãos".

Na sua palestra, Marco Daniel Duarte vai abordar nomes como João XIII, Paulo VI, João Paulo II, Padre Pio, Josemaría Escrivá de Balaguer, Teresa de Calcutá, Padre Cruz, Sãozinha de Alenquer, entre muitos outros.

Após este momento de formação, haverá um recital de órgão interpretado por Pedro Gomes.

Estas conferências "inserem-se no âmbito de uma proposta que o Santuário de Fátima começou a desenvolver no quadro das comemorações do Centenário das Aparições".

Num total de cinco palestras por ano, "estes encontros têm o objetivo de apresentar Fátima como um lugar que convida ao chamamento a uma vida em Deus".

De referir que o quinto e último encontro deste ano está agendado para 8 de Novembro. O orador será Joaquim Teixeira quenirá falar sobre "Fátima, escola de santidade", a que se segue um recital do coro Ad Libitum.