FC Porto tenta regresso de Falcao por empréstimo

O FC Porto estará a tentar o regresso de Radamel Falcao, por empréstimo do Galatasaray, segundo avança o portal turco "SporX".

Explica a referida fonte que o Galatasaray está a tentar aliviar a folha salarial em 20 milhões de euros, pelo que tem procurado destino para jogadores mais dispendiosos, como Feghoulli, Belhanda ou Falcao. O internacional colombiano aufere cinco milhões de euros líquidos anualmente, mais um milhão em bónus. Aí entra o FC Porto.

A intenção do clube português seria contratar Falcao por empréstimo, sem pagar pela operação. O Galatasaray está disposto a aceitar, mas o "SporX" refere que a decisão final pertence ao treinador, Fatih Terim.

Na temporada passada, Falcao marcou 11 golos em 22 jogos pelos turcos.

"El Tigre", agora com 34 anos, fez parte do plantel do FC Porto que venceu a Liga Europa, em 2010/11. Foi o próprio ponta de lança internacional colombiano que marcou o golo, na final (1-0) frente ao Sporting de Braga, que deu o título europeu aos dragões.

Entretanto, Falcao já passou por Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea e Manchester United. Ao serviço do FC Porto, o avançado venceu, também, dois campeonatos (saiu no início da época 2011/12, mas chegou a fazer um jogo na Liga), duas Taças de Portugal e três Supertaças.

O FC Porto conta com Soares, Zé Luís, Aboubakar, Fábio Silva e o reforço Mehdi Taremi para ponta de lança. Porém, poderão haver saídas.