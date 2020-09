Avante! Jerónimo na abertura, mas sem discurso

A abertura da Festa do Avante não tem, este ano, discurso presencial do líder do partido. Jerónimo de Sousa vai estar na Quinta da Atalaia na sexta-feira, quando o evento começar, mas, em vez de fazer um discurso de abertura no palco principal como é habitual, vai fazer uma mensagem que será difundida pelas colunas do recinto. Esta é uma das adaptações da Festa do Avante deste ano, que decorre no próximo fim-de-semana e tem estado envolta em polémica devido a realizar-se no contexto da pandemia de Covid-19.

Outra as alterações à abertura da Festa é que, este ano, não haverá concerto de orquestra sinfónica, uma vez que as regras de distanciamento inviabilizam a natureza sinfónica do concerto. Ou seja, a distância de dois metros entre executantes não permite concertos sinfónicos. Numa nota enviada às redações, depois de alguns órgãos de comunicação social terem noticiado uma alegada ausência do líder comunista na abertura do evento, o PCP esclarece que Jerónimo de Sousa vai estar na festa nos três dias, “quer dando expressão ao programa político, no qual se destaca o comício de domingo, quer em momentos de usufruto pessoal, a exemplo de anos anteriores”.