Lousada. Hospital da Misericórdia tem 11 utentes e cinco trabalhadores infetados

Foi detetado um surto de Covid-19 no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada. A Unidade de Cuidados Continuados Integrados tem 11 utentes e cinco trabalhadores infetados.

“Foi acionado o plano de contingência criado para o efeito, sendo todos os utentes e colaboradores submetidos a teste para identificação de casos positivos. A data todos os doentes encontram-se com um quadro clínico estabilizado”, revela um comunicado da unidade de saúde.

A Santa Casa de Lousada, responsável pela gestão do hospital, informa ainda que se reuniu “com as entidades competentes para delinear um plano de ação para minimizar os impactos do surto identificado”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.827 mortos associados à Covid-19 em 58.633 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.

A DGS avançou que neste momento há 23 lares de idosos com surtos ativos de Covid-19 em todo o país, sendo a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A pandemia do coronavírus que provoca a Covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.





[notícia atualizada às 11h17]