Guerra às beatas. Freguesias pedem ajuda, ambientalistas fiscalização, ASAE explica

“Uma freguesia de que tenho conhecimento, no Torrão do Alentejo, comprou seis equipamentos por 1.500 euros. Freguesias com uma área territorial bastante grande não poderão nunca fazer um investimento desse género, que custará 15 ou 20 mil euros”, refere.

Não há dinheiro. As freguesias dizem que não têm capacidade para instalar cinzeiros e recipientes para recolha de beatas na via pública, no âmbito da lei que entrou nesta quinta-feira em vigor .

De acordo com a Lei n.º 88 de 2019, as pontas de c(...)

Cinzeiros e limpeza num raio de 5 metros

A nova lei obriga os restaurantes e cafés com esplanadas a estarem equipados com cinzeiros e beateiras, para evitar que as pontas de cigarro acabem no chão. Ficam ainda encarregados de proceder à limpeza das pontas de cigarro num raio de cinco metros das áreas de ocupação comercial.

“Se o estabelecimento tem os recipientes próprios, cumpriu o tal normativo estático, isto é, tem as condições para que possivelmente não ocorra esse tipo de infração. A existência da necessidade dos cinzeiros tem um bocadinho a ver com isto”, começa por explicar à Renascença o inspetor-geral da Autoridade para a Segurança Económica e Alimentar (ASAE).

“Há depois uma questão que tem sido suscitada” quanto à obrigação de limpeza num raio de cinco metros: “é uma norma que depois não tem uma sanção correspondente”.

O agente económico “tem o cinzeiro, cumpriu o artigo 4.º”, mas “a questão da limpeza, no nº. 2 do artigo 4.º, é um dever que não tem acoplado uma contraordenação direta no quadro deste diploma. Não há um sancionamento sobre esta questão da limpeza dos cinco metros”, destaca Pedro Portugal Gaspar.

“Haja fiscalização”

Do lado dos ambientalistas, Susana Fonseca, da Zero, mostra-se satisfeita, mas diz que a aplicação de coimas, por si só, não é suficiente.

“É sempre um dissuasor, tão só haja depois a capacidade no terreno de fiscalizar. Essa depois é a dificuldade”, sublinha nas declarações à Renascença.