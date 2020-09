Faculdade de Medicina da Católica instala-se em Sintra

Está marcada para 9 de Setembro, quarta-feira, uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal de Sintra e a Reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), na sequência do anúncio, esta semana, de que o curso de medicina da Universidade Católica foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Em comunicado, a autarquia avança que "esta reunião marca o início do processo de instalação em Sintra da nova Faculdade de Medicina".

“A instalação do futuro Campus Universitário e Faculdade de Medicina em Sintra foi o culminar de um longo caminho e de várias batalhas conduzidas e ganhas pela Reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, a quem dirigimos as mais calorosas felicitações”, afirma o presidente da Câmara de Sintra.

Basílio Horta reconhece que a autarquia a que preside "manteve-se sempre ao lado da Universidade consciente da importância dos objetivos que estavam em causa", nomeadamente "para o país e para Sintra”.

O autarca acrescenta que a câmara "tudo irá fazer, em colaboração com a Universidade Católica e com as entidades nacionais, no sentido de assegurar a rápida instalação e funcionamento da nova faculdade”.

O responsável alega que este concelho "que pretende estar no top dos concelhos mais desenvolvidos da Europa, necessitava muito de um projeto desta qualidade e grandeza”.

Basílio Horta diz ainda que “esta decisão é um passo fundamental que irá permitir a recuperação de um vasto território há muito tempo abandonado, mas sobretudo recuperar o projeto universitário de Sintra”.