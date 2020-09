DGS regista mais dois mortos e 418 infetados

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais dois mortos e 498 infetados com Covid-19. É o maior aumento de casos confirmados desde o dia 9 de julho.

O relatório da DGS dá conta ainda de mais 19 doentes recuperados.

De acordo com o documento, há agora 14.795 casos ativos, mais 222 do que na quarta-feira.

As duas vítimas mortais verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma morte na faxa etária entres os 60 e os 69 anos e outra acima dos 80. O boletim diário da DGS indica ainda que metade dos casos novos que surgiram nas últimas 24 horas registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo.

O número de pessoas internadas diminuiu para 334, menos três do que ontem, dos quais quatro em unidades de cuidados intensivos (mais três do que ontem).