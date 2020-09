Covid-19. Lar de idosos em Famalicão com 43 infetados

Veja também:

O lar de idosos do Centro Social e Paroquial de São Cosme, em Vila Nova de Famalicão, regista 43 casos positivos de Covid-19, dos quais 26 residentes e 17 profissionais, anunciou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN).

Em resposta escrita enviada à Lusa, a ARSN refere que no dia 31 de agosto a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão teve conhecimento de um caso positivo de Covid-19 num utente na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) do Centro Social e Paroquial de São Cosme.

A partir daí, foi dado início aos procedimentos inerentes à intervenção de saúde pública, preconizados nas orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da intervenção para prevenção e controlo da Covid-19, nomeadamente a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação.

“Foi realizado teste para deteção de infeção por SARS-CoV-2 a todos os utentes e profissionais da referida ERPI, tendo sido identificados 43 casos positivos, dos quais 26 residentes e 17 profissionais”, acrescenta a ARSN.

Diz ainda que todo o processo vem sendo desenvolvido, em articulação, pelas autoridades de Saúde local e regional, câmara municipal, Centro Distrital de Segurança Social de Braga, Proteção Civil e responsáveis da instituição.

“As autoridades de saúde continuarão a acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas de saúde pública consideradas necessárias, em articulação com as entidades da comunidade”, remata a ARSN.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.829 pessoas das 59.051 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.