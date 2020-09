Trump incentiva apoiantes da Carolina do Norte a votarem duas vezes para testarem segurança do sistema

O presidente norte-americano, Donald Trump, encorajou os residentes da Carolina do Norte a testarem a segurança do sistema eleitoral do seu estado, tentando votar duas vezes nas presidenciais de novembro, uma pelo correio e outra pessoalmente. A sugestão de Trump constituiria um crime ao abrigo da lei da Carolina do Norte, bem como fraude eleitoral, que é precisamente o tipo de problema que o presidente diz querer evitar por todos os meios nas eleições de 3 de novembro, em que procura ser reeleito. "Que o enviem [o voto por correspondência] e que votem, e se o seu sistema for tão bom como dizem, então obviamente não poderão votar", disse Trump aos jornalistas durante uma visita a Wilmington, na Carolina do Norte. O presidente repetiu essa ideia a alguns dos apoiantes que o esperavam quando aterrou naquela cidade, dizendo-lhes: "enviem [o vosso voto por correio] mais cedo e depois vão votar [pessoalmente]. Não podem deixá-los tirar-vos o voto, estas pessoas estão a fazer política suja".

Trump tem insistido, sem provas, que o voto por correspondência, que muitos estados estão a expandir devido à pandemia, para evitar grandes multidões no dia das eleições, pode dar origem a fraude. O presidente dos Estados Unidos só aceita o voto por correspondência quando os cidadãos estão fora do estado onde estão registados no dia das eleições, e ele próprio defendeu o facto de ter utilizado este método para votar no território onde tinha a sua principal residência, a Flórida. Segundo o New York Times, Trump falou recentemente em privado com os seus conselheiros sobre a ideia de instar as pessoas a votar duas vezes, precisamente porque a sua comitiva está preocupada que a campanha do presidente contra o voto pelo correio possa dissuadir os seus próprios apoiantes de votar.

