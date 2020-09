ONG sob pressão para sair de Lesbos. “Estamos a assistir a um aumento da criminalização da ajuda humanitária”

A pandemia de Covid-19 veio tornar uma situação já complicada numa potencial tragédia, após o campo de refugiados de Moria - o maior na Europa -, situado na ilha de Lesbos, na Grécia, ter registado na quarta-feira o primeiro caso positivo de infeção pelo novo coronavírus. No terreno, para os mais de 13 mil requerentes de asilo que ali vivem, os cuidados de saúde são escassos; há apenas seis camas de cuidados intensivos.

As pressões – ataques, multas, burocracias e outros constrangimentos - sobre as Organizações Não-Governamentais (ONG) presentes no terreno têm sido tantas que há mesmo quem esteja de saída. A Refugee Rescue, organização de Search & Rescue (Busca e Salvamento), com sede no Reino Unido, anunciou ontem que, “apesar de continuarem a chegar diariamente barcos com migrantes”, tomou a decisão de “suspender”, por tempo indeterminado, a sua presença na Grécia.

Com todos os constrangimentos impostos pelo Governo grego e, por acréscimo, a pandemia, tornou-se “impossível atuar no terreno”, explica Laura MacCann, responsável de comunicação da ONG, em declarações à Renascença.