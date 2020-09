Daniel Prude tinha problemas mentais e era negro. Vídeo mostra como foi tratado pela polícia

O caso data do final do mês de março, mas o vídeo só foi divulgado na quarta-feira. Daniel Prude foi detido quando corria nu pelas ruas de Rochester, uma cidade a oeste de Nova Iorque. Acabou por morrer por asfixia, depois de um grupo de polícias lhe ter enfiado um capuz na cabeça e lhe ter pressionado a cara contra o chão durante dois minutos (conforme as gravações divulgadas na quarta-feira pela família da vítima).

A morte ocorreu a 30 de março, no hospital, sete dias após o incidente com a polícia. Foi desligado do suporte de vida.

O caso não recebeu qualquer atenção pública até quarta-feira, dia em que a família divulgou, numa conferência de imprensa, os vídeos das câmaras contidas nos uniformes dos polícias e relatórios escritos, que obtiveram através de um requerimento de acesso a registos públicos.