Noite apagada de Harden evitou fim brilhante para os Rockets

Os Houston Rockets estão nas meias-finais da Conferência Oeste, depois de terem eliminado os Oklahoma City Thunder, na "negra", ao sétimo da 1.ª ronda do "play-off", e de com muita ação pelo meio. Foi num jogo digno de argumento para Hollywood que os texanos derrotaram os Thunder, por 104-102.

A um segundo do final do último período, a equipa de Oklahoma City tinha uma posse de bola, mas não conseguiram lançar para empatar ou vencer a partida.

Houve uma série de boas exibições, com Luguentz Dort a ser o melhor marcador do encontro, com 30 pontos. Também do lado dos Thunder, Chris Paul, ex-Rockets, fez triplo dupllo: 19 pontos, 12 assistências e 11 ressaltos.

Os melhores marcadores dos Rockets foram Eric Gordon e Robert Covington, com 21 pontos cada um. Harden não esteve tão cintilante na relação com o cesto e não foi além dos 17 pontos. A estrela de Houston reconheceu, no final, que teve uma exibição negativa, do ponto de vista ofensivo. Compensou com um bom desempenho defensivo e com as nova assistências que registou.