Tondela contrata lateral argelino

O Tondela anunciou a contratação do lateral-esquerdo Naoufel Khacef, proveniente do Bordéus. O defesa assina contrato válido por duas épocas, até 2022.

Khacef é internacional sub-21 e sub-23 pela Argélia e representou a equipa B do Bordéus na última temporada, por empréstimo do Hussein-Dey.

“O Tondela é um clube bem organizado e que tem vindo a evoluir todos os anos na Primeira Liga. O que posso prometer é que vou dar o meu melhor para conseguirmos alcançar a melhor classificação possível”, afirmou o novo camisola 24 do Tondela aos meios do clube.

Naoufel Khacef junta-se a Salvador Agra, Trigueira, Rafael Barbosa e Jaume Grau no lote dos reforços às ordens de Pako Ayestarán, estado já integrado no estágio de pré-época no Luso.