Portimonense. Júlio César cumpre sonho de jogar na Europa

Júlio César está a cumprir um objetivo de carreira e confessa, nas suas primeiras declarações como jogador do Portimonense, que "é um sonho poder jogar na Europa". Esta é a primeira experiência do extremo, de 26 anos, fora do Brasil e ele espera ver a sua aposta compensada.

Por agora, está convencido de que acertou. Para isso contribui as condições oferecidas pelo clube algarvio, explica.

Júlio César jogava no Atlético Goianiense, da primeira divisão brasileira, mas não compete desde que o futebol foi interrompido pela pandemia de Covid-19, em março. O avançado reconhece que, por esse motivo, precisa de alguma rodagem para atingir a sua melhor forma.

Destro, o extremo confesa que não tem preferência por jogar à direita ou à esquerda. O que gosta, conta, "é de ir para cima dos adversários e servir os companheiros".

Júlio César começou a carreira no Paraná. Com percurso, maioritariamente, feito nos escalões secundários do futebol brasileiro, o avançado já jogou por Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Ponte Preta, Oeste, Caxias, Inter de Lages, FC Cascavel e ABC.