Onda de pesar no futebol português pela morte de Dito

A morte de Dito, antigo internacional português e jogador de Braga, Benfica e FC Porto, está a originar várias reações no futebol português.

O antigo jogador, treinador e dirigente, que atualmente desempenhava as funções de diretor geral do futebol do Gil Vicente, terá sofrido um enfarte enquanto assistia ao treino dos minhotos, no estágio em Melgaço.

Em comunicado, publicado no Facebook, o Gil Vicente recordou "o sorriso e a boa disposição" de Dito, seu antigo jogador e dirigente.

"O Gil Vicente Futebol Clube transmite o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Dito, Diretor-Geral para o futebol e ex-atleta do clube. A todos os familiares e amigos enviamos as nossas condolências", lê-se.

O Sporting de Braga, em que Dito se formou e foi lançado no futebol profissional, tendo representado ao longo de sete épocas, endereçou "sentidas condolências" à família e amigos do "histórico atleta do clube".

O Benfica, clube com que o antigo central foi campeão nacional, na época 1986/87, manifestou pesar pela morte de Dito e endereçou "as mais sentidas condolências à sua família, amigos e ao Gil Vicente".

Na nota de pesar, publicada no site oficial, o Benfica destacou "a qualidade de um defesa-central de referência" que venceu o campeonato e a Taça de Portugal de águia ao peito, entre 1986 e 1988.



O FC Porto, que Dito representou na temporada 1988/89, "apresenta as mais sentidas condolências" à família do antigo jogador português.