Morreu Dito, antigo jogador de Braga, Benfica e FC Porto

Eduardo Marques, mais conhecido por Dito, dirigente, treinador e antigo jogador de Braga, Benfica e FC Porto, além de antigo internacional português, morreu, esta quinta-feira, aos 58 anos.

Dito, que atualmente desempenhava as funções de diretor geral do futebol do Gil Vicente, que representou como jogador, terá sofrido um enfarte enquanto assistia ao treino da equipa minhota, no estágio em Melgaço.

Antigo defesa-central e internacional português, Dito foi campeão nacional e venceu a Taça de Portugal pelo Benfica em 1986/87.

Enquanto jogador, Dito representou clubes como Braga, Benfica, FC Porto, Vitória de Setúbal e Gil Vicente. Já como treinador, orientou equipas como Desportivo de Chaves, Portimonense, Moreirense, Varzim, que levou à conquista da II Divisão, na época 2011/12, e Famalicão.

Natural de Barcelos, Dito iniciou a carreira de jogador no Braga e terminou-a na temporada 1995/96, na Ovarense.

[notícia atualizada às 14h47]