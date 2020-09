Morreu Dito, antigo jogador de Braga, Benfica e FC Porto

Eduardo Marques, mais conhecido por Dito, dirigente, treinador e antigo jogador de Braga, Benfica e FC Porto, além de antigo internacional português, morreu, esta quinta-feira, aos 58 anos.

Dito, que atualmente desempenhava as funções de diretor geral do futebol do Gil Vicente, clube que representou como jogador, sofreu um enfarte durante um treino da equipa minhota, no estágio em Melgaço.

Antigo internacional português, Dito foi campeão nacional pelo Benfica em 1986/87 e teve um percurso rico em vários papéis.

Enquanto defesa-central, representou clubes como Braga, Benfica, FC Porto, Vitória de Setúbal e Gil Vicente. Já como treinador, orientou equipas como Chaves, Portimonense, Moreirense, Varzim e Famalicão.

Natural de Barcelos, Dito iniciou a carreira de jogador no Braga e terminou-a na temporada 1995/96, na Ovarense.