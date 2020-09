Henrique Calisto recorda Dito. "É uma perda para o futebol português"

Henrique Calisto foi treinador do antigo jogador no Sporting de Braga, antes da transferência do antigo jogador para o Benfica, no verão de 1986. Em declarações a Bola Branca, o técnico de 66 anos evoca a memória de Dito e fala de um jogador que marcou uma geração e um nome que deixa um vazio no futebol português.

"Encontrei-o muito jovem, mas era um jogador já com muita maturidade. Era um central que não se afirmava pela sua capacidade de luta ou imposição do aspeto físico, mas pela elevada capacidade técnica, sentido posicional e leitura de jogo. Um jogo muito elegante, muito próprio e característico que marcou uma geração que encontrava nele uma figura diferente em termos da ocupação desse lugar de central", disse.



Calisto diz que personalidade de Dito enquanto jogador já faziam prever um futuro como líder. Dito era "um homem com bom trato, afável e estudioso".

"Mesmo jovem era já muito ouvido pelos colegas no balneário e deixava antever um futuro de liderança no futebol. Um homem com bom trato, afável e estudioso que conhecia muito bem o futebol português. Na idade que tinha, muito jovem, perde-se um excelente profissional dedicado ao futebol e um homem bom. É sempre quase que um murro no estômago recebermos estas notícias inopinadas que nos deixam tristes. Mas no fundo, pensar que a vida aqui é efémera e o que fica para além da sua capacidade como jogador é a sua vertente humana. Dito era um homem bom, afável e que não fazia inimigos. Que descanse em paz. É uma perda para o futebol português", termina.