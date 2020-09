Famalicão contrata lateral ao Barcelona

O Famalicão anunciou a contratação do defesa Dani Morer, proveniente da equipa B do Barcelona.

O lateral-direito de 22 anos custou 400 mil euros ao Famalicão, de acordo com o "Mundo Deportivo", assina por cinco temporadas e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. O Barcelona terá também reservado uma percentagem de uma venda futuro.

O lateral já assinou contrato e até já tirou uma fotografia com a camisola do clube, ao lado de Miguel Ribeiro, presidente da SAD do clube.

Morer chegou a ser convocado para várias partidas da equipa principal na última época, mas não se chegou a estrear.

O defesa de 22 anos representava a equipa B do Barcelona e somou 24 partidas na última temporada

“Sinto-me entusiasmado por iniciar um novo ciclo na minha carreira. Depois de vários anos no FC Barcelona, chegou a hora de abraçar um desafio novo, num clube que se está a notabilizar pelo facto de praticar um bom futebol e valorizar jovens jogadores”, assinalou Daniel Morer, em declarações aos meios do clube.