Braga segura avançado da formação até 2024

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Hernâni Tchuda até 2024.

Foi no site oficial que o clube minhoto comunicou a extensão do vínculo do avançado luso-guineense, de 19 anos, que na última época atuou pelos sub-19 e sub-23. Esta temporada, Hernâni junta-se à equipa B.

Em declarações aos canais oficiais do clube, Hernâni confessou estar "muito feliz" com a renovação e agradeceu ao Braga pela confiança.

“Podem esperar um Hernâni com a mesma ambição a de ganhar e ajudar o clube a conquistar títulos. Tenho grandes ambições e a principal passa por conseguir um lugar na equipa principal”, afirmou o avançado.