O Estoril anunciou a contratação do avançado André Vidigal, por empréstimo do Fortuna Sittard, da Holanda.

O internacional sub-21 português de 22 anos regressa a Portugal, depois de três temporadas no estrangeiro, no Fortuna Sittard e no APOEL, que representou na última época e meia.

O extremo é sobrinho de Lito Vidigal e já integrou os treinos do Estoril esta quarta-feira.

André Vidigal foi formado no Elvas e na Académica, onde se estreou a nível profissional.