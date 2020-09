Troyes adquirido pelo City Football Group

O Troyes anunciou, esta quinta-feira, que o City Football Group (CFG) passa a ser o acionista maioritário da sociedade que gere o clube francês. Os valores do negócio não foram revelados, mas o "Financial Times" apontava, há duas semanas, para um montante de aquisição abaixo dos 10 milhões de euros.

O CFG comprou as ações do anterior proprietário, Daniel Masoni, e aumenta o seu portefólio para 10 clubes. O Troyes, da segunda divisão gaulesa, é o primeiro investimento em França e junta-se ao grupo de clubes em que o CFG tem posição maioritária: Manchester City, New York City FC e Melbourne City.

O CFG tem, ainda, participações no Girona, de Espanha, no Yokohama F. Marinos, do Japão, no Torque, do Uruguai, no Sichuan Jiuniu, da China, no Lommel, da Bélgica, e no Mumbai City FC, da Índia.