Surto de Covid-19 no PSG. Icardi, Navas e Marquinos também infetados

O Paris Saint-Germain anunciou, em comunicado, que conta com mais três jogadores infetados pela Covid-19, que a imprensa diz tratarem-se de Keylor Navas, Marquinhos e Mauro Icardi.

Os três jogadores juntam-se aos restantes, que o clube francês já tinha anunciado: Neymar, Parededes e Di María.

A origem do surto poderá estar no encontro dos jogadores em Ibiza, durante as férias depois da participação na Liga dos Campeões.

O PSG arranca a época na Ligue 1a 10 de setembro, contra o Lens, mas a realização da partida pode estar em risco.