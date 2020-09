Messi recua e passa a ter "90% de hipótese" de ficar no Barcelona

Lionel Messi pode, afinal, ficar no Barcelona, após ter pedido para sair.

De acordo com o jornalista Martín Arévalo, da televisão argentina TyC Sports, há "90% de hipótese de que Messi continue a jogar no Barcelona", pelo menos até ao final do contrato, que termina em junho de 2021.

Na quarta-feira, o presidente do Barcelona terá dito ao agente de Messi que o clube não iria negociar a saída do jogador, segundo avançou a agência noticiosa espanhola EFE, após reunião entre as partes.

Após fazer o pedido de transferência, Messi falhou a bateria de testes à Covid-19 e o conseguinte regresso aos trabalhos do Barcelona.

O internacional argentino defende-se com uma alegada cláusula no contrato que lhe permitiria sair sem acionar o valor da cláusula de rescisão. O Barcelona e a Liga espanhola contestam, argumentando que só por via negocial ou pagando os 700 milhões de euros previstos na cláusula é que Messi poderá deixar o clube que o formou.

Leo Messi, de 33 anos, marcou 634 golos e conquistou 34 títulos pelo Barcelona, único clube que representou enquanto profissional.

(em atualização)