Liga das Nações. Espanha salva empate na Alemanha, Seferovic brilha pela Suíça

A Alemanha empatou contra a Espanha, em Estugarda, a um golo, na primeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Foi a seleção da casa que marcou primeiro, por parte de Timo Werner, aos 51 minutos de jogo. Quando o resultado parecia resolvido, a Espanha empatou no último lance do jogo, por Gaya, assistido por Rodrigo Moreno, aos 96 minutos.

Destaque para a primeira internacionalização do jovem do Barcelona Ansu Fati, de apenas 17 anos, que entrou ao intervalo para o lugar de Jesús Navas. Waldschmidt, novo jogador do Benfica, não saiu do banco de suplentes.

No outro jogo do grupo A, a Ucrânia recebeu e venceu a Suíça, por 2-1. Haris Seferovic, ponta-de-lança do Benfica, marcou o golo dos visitantes, com um belo remate de fora da área.

Yarmoleko e Zinchenko apontaram os golos do triunfo ucraniano.

Andraz Sporar, do Sporting, foi titular e somou os 90 minutos no empate a zero entre Eslovénia e Grécia, assim como Oleg, do Paços de Ferreira, que integrou o onze inicial da Moldávia no empate a uma bola contra o Kosovo.

Todos os resultados:

Alemanha 1-1 Espanha

Ucrânia 2-1 Suíça

Bulgária 1-1 Irlanda

Finlândia 0-1 País de Gales

Rússia 3-1 Sérvia

Turquia 0-1 Hungria

Eslovénia 0-0 Grécia

Moldávia 1-1 Kosovo

Letónia 0-0 Andorra

Ilhas Faroé 3-2 Malta