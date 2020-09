Falta acordo com o Barcelona para Suárez rumar à Juventus

A Juventus tem acordo praticamente fechado com Luis Suárez, faltando apenas perceber se o ponta de lança uruguaio será libertado a custo zero pelo Barcelona ou se será preciso pagar pela sua contratação.

De acordo com o jornalista Gianluca di Marzio, a Juventus pretende manter as boas relações institucionais que tem com o Barcelona, pelo que estaria disposta a pagar um valor simbólico por Suárez.

Se a transferência se operar a custo zero, o Barcelona terá de compensar o internacional uruguaio pela rescisão unilateral de contrato.

Suárez já sabe que não conta para Ronald Koeman, contudo, continua a treinar com o plantel do Barcelona durante a pré-época. O goleador, de 33 anos, tem mais um ano de contrato com os catalães, que o contrataram em 2014 ao Liverpool, por aproximadamente 82 milhões de euros.

Ao longo de seis temporadas, Suárez fez 198 golos e 109 assistências em 283 jogos pelo Barcelona. Na última época, marcou 21 golos em 36 jogos.