Atlético de Madrid. Diego Costa e Arias infetados com a Covid-19

O Atlético de Madrid anunciou, em comunicado, que Diego Costa e Santiago Arias estão infetados com a Covid-19 e ficarão de fora do arranque dos trabalhos de pré-época.

Os dois jogadores "submeteram-se, por conta própria, a um teste PCR com resultado positivo durante o período de férias fora de Madrid", segundo esclarece o comunicado do clube.

Curiosamente, os dois jogadores infetados contam com passagens por Portugal no currículo: Diego Costa no Penafiel e Braga, e Arias no Sporting.

Os dois jogadores cumprem agora o protocolo de isolamento do clube, que esclarece também que estão ambos assintomáticos.