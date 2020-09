Félix da Costa quer trazer a Fórmula E para Portugal

O próximo objetivo de António Félix da Costa na Fórmula E, agora que conquistou o Mundial, é trazer uma corrida para Portugal.

O piloto português, de 29 anos, foi condecorado, esta quinta-feira, com a Ordem do Mérito pelo Presidente da República, no Palácio de Belém. Em declarações aos jornalistas, após a homenagem, Félix da Costa assumiu que espera, em breve, poder correr em casa, diante do seu público:

"O meu próximo grande objetivo na Fórmula E é fazer força para que isso aconteça. Portugal eestá nas bocas do mundo e poder correr em casa, poder representar o meu país à frente do meu povo, seria incrível."