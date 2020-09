França anuncia programa de relançamento da economia no valor de 100 milhões de euros

As previsões de crescimento para 2020 em França apontam para uma recessão de 11%.

França iniciou o confinamento obrigatário no pais em meados de março e terminou em maio. As autoridades francesas já vieram afastar a hipóteses de novo confinamento no país, mesmo perante nova vaga da Covid-19.

Desde o iníco da pandemia, França registou 300.181 casos confirmados da doença e 30.160 vítimas mortais.