Rui Jorge reconhece favoritismo contra o Chipre

Rui Jorge, selecionador português sub-21, reconhece o favoritismo da sua equipa antes do confronto contra o Chipre, mas diz que nada está ganho e que o adversário vai dar colocar muitas dificuldades na defessa.

"Em termos individuais e coletivos, o Chipre não é do nível de Portugal, mas isso não invalida que tenhamos de estar no nosso melhor para conseguir vencer o jogo. Não podemos pensar que está ganho e acho que teremos dificuldades no último terço, pela aglomeração que fazem junto à baliza, teremos de ter arte e qualidade para ultrapassar isso", afirma.

O jogo será disputado em Lárnaca, onde se fará sentir muito calor, uma condicionante reconhecida por Rui Jorge.

"É um obstáculo para todos os jogadores, não serão as condições ideais para ninguém. Não é fácil jogar com 30 e muitos graus, mas será para as duas equipas e vamos fazer o nosso jogo", termina.

Portugal joga frente ao Chipre nesta sexta-feira, às 17h00, um jogo a valer para o apuramento para o Campeonato da Europa.