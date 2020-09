Ronaldo lesionado. Renato Sanches dispensado da seleção

Renato Sanches foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No site oficial, a FPF explica que o médio do Lille está lesionado e que, após avaliação pela Unidade de Saúde e Performance, esta manhã, foi considerado indisponível para os jogos com Croácia e Suécia.

A FPF revela, ainda, que Cristiano Ronaldo tem uma infeção num dedo do pé direito. O avançado da Juventus, que voltou a falhar o treino da seleção (fez trabalho de ginásio na quarta-feira), está a realizar tratamento com antibiótico. A sua situação será reavaliada diariamente.

Portugal prepara a receção à Croácia, no sábado, às 19h45, no Estádio do Dragão, e a visita à Suécia, na terça-feira seguinte, à mesma hora, em Estocolmo. Os dois encontros dizem respeito ao grupo C da primeira divisão da Liga das Nações. A quarta equipa do grupo é a França.

