Croácia não pode ter espaço, avisa Bernardo Silva

Os estatutos de campeã europeia e de detentora Liga das Nações fazem com que haja "expetativas altas", assume Bernardo Silva. No entanto, e apesar de colocar Portugal na rota da renovação dos títulos, o jogador do Manchester City adverte que "é sempre difícil, porque as outras equipas são muito fortes".

"Sabemos que quando jogamos contra uma equipa com tantos jogadores tão bons tecnicamente nunca é fácil. Temos de jogar como sempre. Sabemos que se lhes dermos espaço, eles têm qualidade para nos criar problemas", sublinha, em declarações publicadas no site da Federação Portuguesa de Futebol.

Bernardo Silva espera muitas dificuldades frente à Croácia, no jogo de estreia no Grupo 3 da Liga das Nações, e alerta que a seleção portuguesa "não pode dar espaço" a este adversário.

Bernardo Silva é um dos jogadores integrados na convocatória de Fernando Santos para os jogos com a Croácia, no sábado, e com a Suécia, na terça-feira, a 8 de setembro. Renato Sanches, devido a lesão, foi dispensado dos trabalhos e Cristiano Ronaldo, com uma infeção num pé, está em dúvida para o primeiro desafio, no Estádio do Dragão, às 19h45.

