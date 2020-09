Apresentação de Darwin Nuñez adiada para sexta-feira

O Benfica adiou a apresentação de Darwin Nuñez para sexta-feira, em hora a designar, anunciou o clube.

O ponta-de-lança uruguaio que vai custar 25 milhões de euros aos cofres das águias iria ser apresentado nesta quinta-feira, às 19h00, evento adiado.

A transferência de Darwin Nuñez foi fechada pelo Benfica na terça-feira, como Bola Branca anunciou. O Benfica pagará uma verba a rondar os 25 milhões de euros, tornando-se Nuñez na contratação mais cara da história do Benfica, ultrapassando a de Raul Jiménez (22 milhões), e assinará contrato válido por cinco épocas.

Uma vez internacional pelo Uruguai, com um golo marcado na estreia, o ponta de lança, de 21 anos, marcou 16 golos, em 32 jogos. Esta época foi treinado por três portugueses: Pedro Emanuel, Mário Silva e José Gomes, atual técnico do Almería. No seu país, Nuñez jogou pelo Peñarol.